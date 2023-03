The Voice kids, un brindisino domani sera in finale

C'è grande attesa per la finale di «The Voice Kids», la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai «coach» - Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri - Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni, che andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Superospite della serata Mr.Rain, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la finale, i «coach» avranno a disposizione una squadra composta da tre concorrenti ciascuno.

Le squadre

Loredana Bertè schiererà Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento), Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano), e Melissa Agliottone (12 anni, da Sant'Elpidio al Mare, Fermo). Il team di Gigi D'Alessio vedrà protagonisti Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta), Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia) e Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa). Clementino porterà invece in finale Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo), Rosario Caci (9 anni, da Gela), e Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano). Infine, i Ricchi e Poveri con Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova), Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi) e Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta).

Chi è Vincenzo

Vincenzo Alighieri arriva dalla provincia di Brindisi e ha 13 anni. È appassionato di magia e soprattutto dei generi musicali più datati. Il ritmo delle canzoni degli Anni ’60 gli scorre nelle vene e rifiuta i generi trap e rap che ascoltano i suoi compagni di classe. Sul palco ha fatto ballare con “Quando vedrai la mia ragazza” del grande Little Tony, regalando un meraviglioso tuffo nel passato che viene molto apprezzato, specialmente dai Ricchi e Poveri.

Al termine delle dodici esibizioni ciascun «coach» sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di esibizioni, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di «The Voice Kids».