Forbes Italia, c'è Beatrice Rana tra i 100 talenti under 30 che cambieranno la società

Anche quest’anno Forbes Italia ha pubblicato l’attesissima classifica dei 100 talenti under 30 che cambieranno la società nel corso del 2023. Divisi in venti categorie, sono tanti i giovani esponenti del mondo del marketing, della comunicazione, dei social network, della finanza, della formazione, di cibo che si stanno distinguendo per il loro percorso.

I talenti pugliesi

E non mancano esempi pugliesi e lucani, come la musicista salentina Beatrice Rana, originaria di Arnesano in provincia di Lecce, segnalata nella sezione "Musica" insieme a Tananai, Lazza, Geolier e ai fondatori della start-up Muni.

O l’artista Francesco Persichella, in arte Piskv, giovane architetto barese conosciuto in tutta Italia per la sua arte di strada.