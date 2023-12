Simone Grande vince la seconda edizione di The Voice of Italy. Alice e Yari si fermano a un passo dalla Super Finale

Si può proprio dire che la Puglia abbia fatto sentire la sua voce. Al termine di un appassionante confronto, Simone Grande vince la seconda edizione di The Voice Kids. Undici anni e una voce da brivido che ha conquistato la giuria con "Adagio" di Lara Fabian, bravo difficilissimo che gli era stato assegnato dal suo vocal coach Clementino. Grande perfomance anche per la leccese Alice Alfonso della squadra di Arisa. E per Yari Verdesca, anche lui leccese, approdato in finale.

La finale

Undici anni nato a Rozzano vicino Milano, con papà di orgini pugliesi, Simone ha conquistato il pubblico e la giuria che si è trovata unanime nella scelta: Simone vince la seconda edizione del format tv.

La prima parte della finale andata in onda ieri sera - 22 dicembre - su rai Uno ha visto esibirsi tutti e 12 i finalisti appartenenti ai quattro team.

Team Arisa: Amelie Rizzi; Emma Buscaglia; Alice Alfonso

Team Clementino: Alexander Racioppi; Simone Grande; Rita Longordo

Team Gigi D’Alessio: Lucia Solazzo; Luigi Vitagliano; Angelica Stuppia

Team Loredana Bertè: Valentina Giamboi; Yari Verdesca; Desiree Malizia

In questa prima fase Simone canta "All by Myself".

Alice non arriva fino in fondo

Quindi la prima scelta, i quattro coach scelgono uno solo dei loro cantanti da portare in super finale. Arisa sceglie Emma Buscaglia che canta Mina, Gigi D’Alessio porta in finalissima Lucia Lulù Solazzo, Loredana Bertè Desirè Malizia e Clementino punta tutto su Simone che incanta e commuove anche il pubblico da casa che dovrà votare, Adagio di Lara Fabian.

Purtroppo Alice Alfonso, leccese doc, arrivata direttamente in finale grazie al SuperPass di Arisa durante le Blind Audition non è arrivata alla meta. Nella serata di ieri si è esibita con un brano di Lucio Battisti, ma la sua coach Arisa ha scelto poi di portare in super finale Emma Buscaglia con un brano di Mina. Lo stesso per Yari Verdesca, 14enne leccese di origini salicesi, che aveva guadagnato la finale con la sua verve.