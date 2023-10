Miss Universo Italy, la finale approda in Puglia nel segno dell'inclusione

La bellezza universale va in scena in Puglia. La finale italiana di Miss Universe Italy, in programma per l'8 ottobre, si terrà a Canosa presso “Lo Smeraldo” – Riceventi di lusso in Puglia e vedrà la partecipazione di 21 concorrenti, ognuna orgogliosa rappresentante di una regione della penisola italiana e la più votata dal pubblico del web. Ciò che rende questa edizione ancora più speciale è l'apertura alle donne incinte, già madri e sposate, dimostrando un impegno per l'inclusione e la diversità.

Il programma e gli ospiti

A presentare lo show della finale nazionale sarà Daniele Battaglia, noto per la sua versatilità e il successo ottenuto insieme a Diletta Leotta nello show "105 Take Away", accanto a lui la brillante e bella Fabrizia Santarelli, reduce dall'esperienza a Sportitalia, che porterà charme ed entusiasmo alla serata.

Tra gli ospiti confermati, accanto a Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, avremo l’attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la talentuosa cantante Luvi. La serata avrà la presenza nel ruolo di madrina di Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l'Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.