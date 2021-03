I Negramaro sul palco di Sanremo a 16 anni dall'esordio. La felpa verde di Sangiorgi e il post: «La rivoluzione è arrivata»

Giuliano Sangiorgi torna a Sanremo dopo 16 anni. Tanto tempo è trascorso infatti da quel 2005, quando i Negramaro calcarono per la prima volta il palco del tempio italiano della musica pop. E il frontman della band ha voluto ricordare quell'esperienza con un sentito e lungo post su Facebook. «Sono sul treno che mi porta a Sanremo (...). La prima volta fu nel 2005. Con i Negramaro in gara. Avevo una felpa verde, quella solita da tempo addosso e un giubbino di pelle nero, comprato “dai polacchi”. Andava molto di moda non essere alla moda a quei tempi, comprare abiti che nessuno poteva avere se non solo tu. E quindi “il mercatino dei polacchi” era una fonte inesauribile di grandi personalità da costruire a forza di jeans strappati, giacche esclusive e odorose di strada e vita, di altri».

Sangiorgi ripercorre le tappe di quel periodo, la scelta di andare a Sanremo nonostante la produttrice di Sugar e amica Caterina Caselli avesse dato loro dei «pazzi».

Domani i Negramaro calcheranno di nuovo il palco di Sanremo, ma da super ospiti. In attesa che la stagione die concerti e della musica dal vivo possa riprendere a far vibrare le anime dei fan.