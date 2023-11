Sanremo 2024, Al Bano svela che la prossima settimana inciderà il brano: «Mi piace gareggiare e gareggerò»

Questa estate aveva detto di soffrire di "Sanremite acuta" e di aver già un brano pronto dallo scorso anno che avrebbe presentato ad Amadeus con l'obiettivo di tornare come cantante in gara al Festival di Sanremo perché «Sanremo è la gara», aveva sottolineato Al Bano.

Detto fatto, il leone di Cellino svela che tra il 10 e il 12 novembre terminerà di incidere il suo nuovo brano che spera possa riportarlo in gara per la sedicesima volta sul palco dell'Ariston: «Inizialmente volevo presentarne uno diverso ma questo a mio avviso è una bomba - dice all'Adnkronos - ora è il momento del top secret. Quello che posso dire è che, come sempre, canterò l'attualità. Il brano in realtà devo ancora inciderlo, la musica è già pronta, manca ancora il testo. Mi piace gareggiare e gareggerò».

La scelta

«Quando scelsi 'Felicità' - racconta il cantante - lo feci perché dopo 10 anni di 'lamento canorò, a volte anche molto interessante, aggiungo, mi sembrava giusto entrare anche nell'ambito della semplicità, mandare il messaggio che puoi trovare nelle piccole cose e che nelle grandi invece non trovi».

Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo ben 15 volte, 10 da solista e 5 in coppia con l'ex moglie Romina Power.