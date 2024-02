Robert Plant in Puglia: l'ex leader dei Led Zeppelin a Bari, ecco quando

L'ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant si esibirà in concerto al teatro Petruzzelli di Bari l'8 ottobre con il progetto Saving Grace, che lo vede protagonista insieme a Suzi Dian. A pochi mesi dai sold out dell'ultimo tour estivo, Plant ha annunciato 11 nuove date evento in Italia, nei teatri, durante il mese di ottobre.

Il progetto

Saving Grace, spiega una nota, è il progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro) e che ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime hanno visto la band attingere ad un repertorio di «musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi», presentando brani che abbracciano diversi stili ed influenze appartenenti a Plant, in particolare la sua passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale.