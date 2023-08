Il concerto di Robert Plant, icona del rock e frontman dei Led Zeppelin, in programma il primo settembre sulla rotonda davanti alla Fiera del Levante (ingresso monumentale) ha registrato il tutto esaurito nel giro di poche settimane. Tutti i 2500 biglietti in platea sono stati venduti. E non solo a pugliesi. A Bari arriveranno anche da diversi paesi d’Europa e del mondo: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Ungheria, Russia, Svezia, Gran Bretagna, ma anche Canada e Stati Uniti. In molti si muoveranno da più regioni d’Italia: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Lombardia in particolare.

Un vero e proprio successo per la città di Bari. «In questi anni in cui il turismo a Bari è cresciuto - spiega l’assessore al Turismo, Ines Pierucci - abbiamo constatato quanto l’offerta culturale rappresenti una importante attrazione per la scelta della destinazione, se programmata per tempo. Ci sono persone che prenderanno un aereo dagli Stati Uniti o dal Canada per arrivare a Bari, con collegamenti neanche poi tanto diretti, dato che molti faranno scalo a Istanbul. Solo per vedere Robert Plant a Bari. E per Bari questa sarà l’occasione per farsi conoscere e apprezzare».

Un turismo quindi “al contrario”: gli eventi culturali attirano gli stranieri che poi restano in città per visitarla. Fino ad ora invece Bari è sempre stata una “città di passaggio”, da visitare ma in vista di partenze per la Grecia o per il Salento. «Siamo riusciti a trasformare la città in una città turisticamente di vocazione culturale – continua Pierucci – si viene a Bari anche per le offerte culturali. Come capita per Londra ad esempio. Qui quest’estate abbiamo proposto un cartellone di tutto rispetto e Robert Plant ne è la testimonianza. È una scommessa vinta. Come è capitato anche per Sigur Ros o come succede per gli spettacoli della stagione lirica del Petruzzelli. Gente che viene apposta e poi si trattiene in città». È quindi partita anche la macchina organizzativa per fare in modo che il concerto tanto atteso si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza. L’Amtab attiverà le aree parcheggio vicino alla Fiera (come ad esempio quella di via Verdi) in modo da permettere di raggiungere in auto senza problemi la zona interessata dal concerto.

L’area sarà interdetta al transito e già da domani inizierà il montaggio del palco. Previsti presidi straordinari della polizia locale sia sulla viabilità sia sulla sicurezza. Non mancheranno i “tradizionali” divieti relativi alla vendita di bevande in vetro.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Simply Red, si apre il Locus BARI Da Mengoni a Tiziano Ferro, inizia la stagione dei concerti. Tutte le date e gli ospiti

Il concerto

Robert Plant, leggendaria voce dei Led Zeppelin presenterà a Bari “Saving Grace” insieme a Suzi Dian (voce) Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Saving Grace ha fatto il suo debutto all’inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, tre date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi”, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale.

L’evento a Bari rientra nel cartellone della Festa del Mare, giunta quest’anno alla sesta edizione. «La nostra – ha concluso Pierucci - è ormai una città europea che ha scelto di investire sempre di più nel driver turistico culturale». L’obiettivo è quindi di proseguire su questa stessa strada anche per i prossimi mesi, non necessariamente solo in estate. In modo da sviluppare il cosiddetto turismo culturale destagionalizzato e fare conoscere Bari e la Puglia non solo nei mesi estivi.