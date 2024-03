Dinner Club, arriva la terza stagione: una puntata in Puglia. Chi ci sarà e dove

Una puntata della terza stagione di Dinner Club - la serie prodotta da Amazon Prime Video, nella quale vip e personaggi del mondo dello spettacolo si cimentano in cucina - sarà ambientata in Puglia. L'annuncio arriva, indirettamente, tramite un post di Christian De Sica sui social, con un video girato proprio nella città adriatica. E con la didascalia: «Riprese finite». La terza stagione della serie di successo è prodotta da Banijay Italia per Amazon Mgm Studios, scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti, diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Dinner Club 3, chi ci sarà

A tavola oltre allo chef Cracco, Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Con loro, poi, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, ormai ospiti fissi. Sarà trasmesso su Prime Video tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.