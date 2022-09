Da Sonia Bergamasco a Stefano Accorsi, da Gabriele Lavia a Eros Pagni e Massimo Popolizio: questi sono solo alcuni dei grandi protagonisti della Stagione Teatrale del Piccinni di Bari che prenderà il via il prossimo 15 ottobre, curata dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. “Altri mondi” è il titolo della rassegna che punta verso l’esplorazione di nuovi linguaggi e nuove visioni, e che presenta diciotto spettacoli con tre prime nazionali, una prima assoluta di danza e nove esclusive regionali.

Diciotto spettacoli in quattro percorsi tematici

«È una stagione che punta sempre più in alto e che stimolerà il pubblico con nuovi approfondimenti - spiega Giulia Delli Santi, responsabile delle Attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese - e gli spettatori saranno guidati da quattro percorsi tematici: “Terraferma” (le pietre miliari del teatro portati in scena dai grandi della prosa italiana), “Nuove Rotte” (gli spettacoli alla ricerca di nuovi linguaggi del contemporaneo), “Qui e ora” e “Danza a Bari”, grazie a cui sarà più facile orientarsi tra le proposte e i diversi linguaggi».

Si parte il 15 ottobre con l'étoile Antonella Albano

L’inaugurazione del 15 ottobre è appannaggio della sezione danza con una prima assoluta, “Intima-mente”, in cui per la prima volta danza a Bari Antonella Albano, barese di nascita, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano, che assieme a Nicola Valenzano ha creato specificatamente per la sua città di origine uno spettacolo che unisce anche musica e teatro. Dal 20 al 23 ottobre spazio allo sguardo contemporaneo di Daniele Finzi Pasca in “Nuda”, uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico. Il 29 ottobre Mariano Dammacco e Serena Balivo saliranno sul palco con “Spezzato è il cuore della bellezza”, lavoro grazie al quale Dammacco si è aggiudicato il Premio Ubu 2020-2021 nella categoria “Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica”. I due attori, assieme a Roberto Latini, saranno poi anche protagonisti di “Danzando con il mostro”, che in prima nazionale andrà in scena dal 3 al 6 novembre. Il doppio appuntamento con Carlo Goldoni inizia con “I due gemelli veneziani” per la regia di Valter Malosti, che in esclusiva regionale andrà in scena dal 17 al 20 novembre.

A seguire, dall’1 al 4 dicembre, l’altra “première”, “Il giuocatore” appunto di Goldoni, affidato alla Compagnia del Sole per la regia di Marinella Anaclerio. L’anno solare si chiuderà con il primo dei due appuntamenti dedicati alla poetica pirandelliana attraverso lo sguardo di due grandi registi: in questo caso Gabriele Lavia per “Il berretto a sonagli” in scena dal 15 al 18 dicembre, mentre Luca De Fusco realizzerà dal 9 al 12 marzo 2023 l’“Enrico IV” con Eros Pagni.

Il nuovo anno si aprirà invece il 12 gennaio con Stefano Accorsi alle prese con “Azul. Gioia, furia, fede y eterno amor”, lavoro scritto e diretto ancora una volta da Daniele Finzi Pasca.

Tra gli altri spettacoli spicca “Cyrano de Bergerac”, che dal 19 al 22 gennaio vedrà protagonista Arturo Cirillo, già due volte premio Ubu. Molto attesi anche “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee, per la regia di Antonio Latella, in scena con Sonia Bergamasco dal 23 al 26 febbraio, e “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller affidato alla potenza espressiva di Massimo Popolizio dal 13 al 16 aprile. Per i più piccoli, infine, c’è “Dab kids” con Factory Compagnia Transadriatica che il 23 aprile porta in scena “Peter Pan” di Tonio De Nitto.

Da dopodomani fino al 21 settembre gli abbonati alla precedente stagione potranno esercitare il diritto di prelazione, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 23 settembre.