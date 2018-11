Negramaro in festa. E' nata Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' nata Stella, la bimba di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia. Il parto è avvenuto la notte scorsa, alle 3.35, in una clinica romana. Mamma e figlia stanno bene.L'annuncio è stato dato poco fa sul profilo ufficiale della band, su Instagram , e ripreso su Facebook dallo stesso neopapà e dalla mamma del leader dei Negramaro. Immediata la reazione dei fan, che hanno ripostato l'immagine della figlia di Giuliano e il post che la accompagna. Tra i primi a felicitarsi sono stati gli "Zii Negramaro", gli altri componenti della band. I Negramaro escono da un periodo non certo facile. Il chitarrista, Lele Spedicato, è stato colpito da una grave emorragia cerebrale ed ora, salvo, si sta sottoponendo a riabilitazione in un centro romano. La band ha rinviato per questo la la tournèe autunnale.