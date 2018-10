Negramaro, Lele in viaggio verso Roma, poco fa l'ambulanza ha lasciato il “Fazzi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui, un medico e un infermiere del “Vito Fazzi” di Lecce. Da poche ore Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che un mese fa fu colpito da una grave emorragia cerebrale, è in viaggio per Roma. Destinazione un noto centro di riabilitazione della capitale, nel quale Lele sarà sottoposto alla terapia riabilitativa. L'ambulanza ha lasciato il “Vito Fazzi” dopo gli ultimi controlli eseguiti dai medici che in queste settimane hanno compiuto il "miracolo" di strappare Lele alla morte.Il trasferimento, come anticipato ieri da Quotidiano.it, è stato deciso dai medici nei giorni scorsi, quando le condizioni di Spedicato sono state giudicate soddisfacenti e quindi in grado di consentirgli il viaggio in ambulanza.Il chitarrista sta bene, parla normalmente, riconosce tutti e chiede della sua chitarra.