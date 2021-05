Marco Giallini e la moglie morta, 10 anni fa la tragedia: «Parlo ancora con lei, era la mia donna»

Marco Giallini ha rilasciato una lunga e commovente intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato della morte della moglie avvenuta quasi dieci anni fa. L'attore romano, padre di due figli nati dal matrimonio con Loredana, ha confessato di parlare ancora con lei e di non essere riuscito più a innamorarsi: «Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio...».

«Sto in lockdown da quando è morta Loredana», ha detto Giallini. «Il dolore era troppo, il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi capisci che morire è prassi. Non a 40 anni, non tra le mie braccia mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo». Il dolore non passa mai? «E che passa? Ti dimentichi un po’ la voce…». «Ero innamorato di mia moglie. Per 27 anni non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato: lei era la donna mia, io il suo uomo. Nel mondo quante ce ne possono essere di persone per te? Una». Dopo la scomparsa di Loredana, Giallini restò solo con i due figli di 5 e 12 anni, che ha cresciuto senza la mamma, con l'aiuto del fratello di lei e della moglie.

«Vorrei sapere che pensano il giorno della festa della mamma», aggiunge ancora. «Dovevo tirarli su come ci eravamo promessi: lei voleva che facessero il Classico. Uno lo fa, l’altro l’ha finito». E poi gli inizi, quando da giovane «facevo l’imbianchino, otto ore. La sera, la scuola di teatro. Un giorno per strada avevo il cappello di carta da muratore, incontro un collega attore. Mi guarda: ma che fai? E io: stamo a fa’ un film».

E quella caduta in moto che lo fece andare vicino alla morte: «Nelle borgate ci si giocavano anche i denari andando a 200-240 all’ora - racconta - Cinquantadue fratture in un colpo solo. Correvo verso casa, sul bagnato. In moto so andare a un livello che pensavo di essere un Dio, finché ti rendi conto che le cose possono accadere».