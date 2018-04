Marco Giallini si racconta: "Mia moglie era tutto, non ho potuto dirle neanche 'ciao'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è un volto noto del grande schermo e nella sua carriera ha interpretato circa quaranta film. L'attore, cinquantacinquenne, si è raccontato in un'intervista a Vanity Fair, dove ha parlato soprattutto del dolore seguito alla morte della moglie.«Per me è stata tutto. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent'anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche 'ciao' [...] La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo, non è roba per me perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più».E sulla carriera spiega: «di provini, nella mia vita, ne avrò sostenuti cinque in tutto. Non andavo, mi dava fastidio bussare alle porte, non volevo vedere sul volto degli altri l'imbarazzo. A me i David non li danno. Ovviamente mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Evidentemente non sono di moda, ma non ambisco ad esserlo».