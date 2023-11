“Liberi tutti!” si ferma alla terza puntata: pochi ascolti per il programma condotto da Bianca Guaccero

“Liberi tutti!”, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production, condotto da Bianca Guaccero, si ferma alla terza puntata. Ad annunciarlo è una nota della Rai, dopo gli ascolti deludenti del programma, che ha oscillato tra il 2 e il 3% di share. «Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti», spiega la nota dell'azienda. «Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione». «Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli», conclude la nota.