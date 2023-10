Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 23 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dal ritorno de «I bastardi di Pizzofalcone» alla nuova puntata del Grande Fratello, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, anche tanta attualità con «Presa Diretta» e «Quarta Repubblica», e tanto cinema, con «Colombiana» e «Il cliente».

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 23 ottobre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1, ore 21.30: I bastardi di Pizzofalcone (Serie tv)

Torna su Rai 1 l'amatissima fiction «I bastardi di Pizzofalcone», arrivata ormai alla quarta stagione. Tratta come sempre dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie tv andrà in onda tutti i lunedì per quattro settimane. Al centro degli episodi - che saranno quindi solo quattro - un ricatto che costringerà Lojacono (Alessandro Gassman) a vivere ai margini, lontano da amici e famiglia.

"Sono preda di un ricatto!" 😱

Che è successo all'ispettore Lojacono?#IBastardiDiPizzofalcone4 da lunedì #23ottobre alle 21.30 su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/6GR05sL0Lr — Rai1 (@RaiUno) October 20, 2023

Nel cast, presenti anche Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto, Gennaro Silvestro, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco.

Rai 2, ore 21.20: Liberi tutti (Show)

La settimana di Rai 2 inizia con una novità: a partire da oggi, il lunedì sera su Rai 2 andrà in onda «Liberi tutti», il primo show televisivo ispirato al mondo delle escape room. Condotto da Bianca Guaccero con I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice, il programma vedrà la partecipazione di 6 ospiti vip, che dovranno affrontare le sfide più incredibili per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi. Nell'Auditorium Rai di Napoli sono infatti state allestite 4 escape room con 4 diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall'interno di una Navicella Spaziale all'Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla. In ogni puntata si giocherà in 8 diverse escape room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni e ambienti vari e sorprendenti. Gli ospiti dovranno risolvere enigmi, misteri, tranelli e rompicapi per uscire dalle stanze e conquistare le parole che li aiuteranno a scoprire la Frase Misteriosa del gioco finale. Sia i giocatori sia i telespettatori si ritroveranno in un ambiente immersivo e originale in cui divertirsi mettendo alla prova le proprie capacità.

Rai 3, ore 21.20: Presa diretta (Attualità)

In onda stasera su Rai 3 «Presa diretta», il programma televisivo di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona, in onda in prima serata dal 1º febbraio 2009. Nella puntata di oggi, spazio alla guerra in Ucraina, per capire come lo sforzo bellico stia sgretolando la tenuta economica del paese e per vedere da vicino l'impatto delle sanzioni occidentali sulla Russia, al Summit di BRICS in Sudafrica e al conflitto in Medioriente.

Rete 4, ore 21.20: Quarta Repubblica (Appronfondimento)

Torna anche stasera l'appuntamento con l'approfondimento politico e l’attualità di Rete 4 condotto da Nicola Porro, in onda anche nella stagione 2023/24 il lunedì sera. Al centro della puntata di oggi, ancora una volta il conflitto tra Israele e Hamas. Tra gli ospiti, Jacopo Fo, Edward Luttwak, Paolo Mieli, e Gianluigi Paragone, oltre a Dan Halutz, ex capo di Tsahal, l’esercito israeliano, che sarà intervistato da Nicola Porro.

Canale 5, ore 21.20: Grande Fratello (Reality)

Nuova puntata del «Grande Fratello», il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'eliminazione di Samira lo scorso giovedì, Grecia, Valentina, Rosy, Giselda, Vittorio e Beatrice sono stati nominati e sono quindi a rischio eliminazione.

Secondo i sondaggi, in cima alle preferenze del pubblico ci sarebbe Beatrice Luzzi.

Riuscirà a salvarsi?

Italia 1, ore 21.20: Colombiana (Film)

Film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson, «Colombiana» va in onda stasera su Italia 1. Con Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Cliff Curtis e Beto Benites, la pellicola è incentrata sulla vita di Cataleya Restrepo, che a 10 anni assiste al brutale omicidio dei genitori da parte di un signore della droga colombiano. Cataleya riescirà ad evitare le pallottole dell'assassino e raggiungere Chicago, dove vive suo zio Emilio, anche lui un gangster.

La7, ore 21.15: Il cliente (Film)

Va in onda stasera su La7 «Il cliente», film del 1994 diretto da Joel Schumacher e tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham. La protagonista Susan Sarandon ottenne una candidatura agli Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione dell'avvocatessa Love, che nel film decide di difendere il giovanissimo Mark, interpretato dall'esordiente Brad Renfro, all'epoca dodicenne.

TV8, ore 21.30: GialappaShow (Show)

Torna stasera su TV8 l'appuntamento con GialappaShow, il programma televisivo condotto della Gialappa's Band e dal Mago Forest. Ad affiancari, solo per stasera, la modella ex Gf Ivana Mrázová. Ospite speciale della puntata, Francesca Michielin, che canterà i Beatles insieme ai Neri per Caso in una versione riarrangiata dal Maestro Vittorio Cosma.

Canale NOVE, ore 21.25: Little Big Italy (Talent Show)

Francesco Panella ci porta in giro nel mondo per scoprire la cucina italiana all'estero e valutare quanto venga ben riprodotta. Obiettivo di stasera: trattorie italiane a Valencia.