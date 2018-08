Un furto nel quale sono stati sottratti diversi oggetti in oro e capi d'abbigliamento. Ladri in casa di Alessandro Gassman. Ad allertare la polizia, ieri intorno alle 13, una chiamata della governante dell'abitazione dell'attore in via dei Coronari.

Tra le altre cose, sottratti anche premi vinti da Alessandro Gassman e del padre Vittorio. In corso le indagini della Polizia di Stato.LEGGI ANCHE Andrea Bocelli, rapinatori fanno irruzione nella villa di Forte dei Marmi mentre il tenore dorme