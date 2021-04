Bianca Guaccero positiva al Covid conduce Detto Fatto da casa: «Mai abbassare la guardia»

Bianca Guaccero è positiva al Covid : la conduttrice lo ha dichiarato nella puntata di oggi di Detto Fatto. La puntata non si è aperto come di consueto, poichè la conduttrice era in collegamento da casa, da dove ha spiegato di essere in isolamento per colpa del Covid. «Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus» ha dichiatato la Guaccero da casa.

