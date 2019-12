Bianca Guaccero, Giovanni Ciacci: «Detto Fatto è morto». Lei reagisce così

Bianca Guaccero , Giovanni Ciacci dice che Detto Fatto è morto: lei reagisce così. Pochi giorni fa, come riportato da Leggo , Giovanni Ciacci ha lanciato una frecciatina nei confronti del suo ex programma: «Detto Fatto è un programma finito, non ha più niente da dire. Con me si sono comportati male...». E a stretto giro è arrivata la reazione della conduttrice.

In realtà, Bianca Guaccero non ha risposto direttamente, ma il giorno dopo l'intervista di Gio Gio ha condiviso su Instagram un post che molti fan hanno giudicato sibillino: «Le parole non bastano mai per ringraziare le persone che ci seguono!!! Ieri 8,1 con oltre un milione di spettatori! Grazie siete fantastici!».

Insomma, Bianca Guaccero ha festeggiato su Instagram il successo per la puntata di giovedì 11 dicembre di Detto Fatto. A poche ore dalle accuse di Giovanni Ciacci . I commenti dei fan non tardano ad arrivare: «Complimenti! Altro che programma morto, quest'anno Detto Fatto è ancora più bello».

