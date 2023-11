Chi ha la fortuna, a Taranto , di abitare in una casa con la vista sul mare, ogni tanto puntando lo sguardo lontano, li vede passare i sommergibili: lunghi stretti neri, scivolano sulla cresta dell’onda e sembrano pinne di squalo. Ma da Ostra Vetere non è possibile. È un piccolo paese sulle deliziose colline marchigiane. Non è in alto e pertanto, all’orizzonte, si scorge solo uno spicchio di mare, quello dolcissimo di Senigallia. Non è un uomo d’acqua, nascendo lì’, Francesco Ricci ma lo diventa fino al grado di ammiraglio. Ed è un sommergibilista. E loro, questi uomini, lo sanno tutti ormai, sono tipi un po’ bizzarri, fuori del comune. A Ricci oggi Taranto deve la sua seconda vita, quella turistica: il Castello aragonese che l’ammiraglio ha riportato al nerbo della sua storia è uno dei luoghi più visitati d’Italia, un richiamo per grandi e piccoli, italiani e stranieri. Perché, sarebbe domanda da farsi, un sommergibilista diventa una sorta di Indiana Jones; meglio gli sarebbero calzati i panni degli eroi di “20mila leghe sotto i mari”, il libro di Jules Verne. E la risposta forse la si può trovare anche nel film “Comandante” che Edoardo De Angelis ha scritto con Sandro Veronesi e girato in parte a Taranto (già set di altri film “militari”, dal serio al faceto). Per due mesi le riprese, ricostruito lo scafo con la collaborazione della Marina Militare e il lavoro di molte decine di uomini, sono avvenute all’interno dell’Arsenale dove la prima nave varata nel 1898 in un tripudio di gente e reali intervenuti alla cerimonia, non era stata un sommergibile ma la grande “Puglia” la cui prora svetta oggi all’interno del Vittoriale di D’Annunzio, a Gardone Riviera.

La storia