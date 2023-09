Finanza, il nuovo comandante è Leonardo Coco

Il Sottotenente Leonardo Coco è il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Sannicandro Garganico.

Il curriculum

L’Ufficiale, arruolato nel Corpo nell’anno 1986, è laureato in Economia e Management ed ha prestato servizio in diversi reparti dell’Italia centro meridionale, maturando una diversificata esperienza operativa in tutti i settori della missione istituzionale.

Ha frequentato il 4° corso straordinario presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e da ultimo ha comandato una sezione operativa presso il Gruppo di Barletta.

Il Sottotenente Coco è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Ricci, che ha formulato all’Ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico.