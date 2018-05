Grande Fratello, notte hot sotto le lenzuola. Lucia non ci sta: «Filippo fermati»

Grande Fratello è caos nella Casa, tutti contro Danilo: «Sei un presuntuoso»

Sembrava un capitolo chiuso e invece la storia tra delcontinua, tra dubbi, incertezze e piccoli battibecchi. L'ultima lite è avvenuta nella notte dopo la puntata, quando la coppia si è trattenuta in qualche effusione di troppo sotto le lenzuola.Filippo avrebbe mostrato eccessiva intraprendenza, ma è stato frenato ancora una volta da Lucia. «Qua dentro non ci riesco», le parole della commessa romana. Il giovane, infastidito, ha scelto così di andare a dormire sul divano dicendo «Vai, vai, viviti le tue esperienze».In confessionale Lucia ha spiegato cosa è successo: «Si stava parlando, e poi è andato tutto a p… Se prima si stava parlando tranquillamente, fermati, non andare avanti. Invece di rovinare tutto… fermati. Stavamo bene, perché doveva andare oltre? »L'episodio è andato in onda nel daytime (dal minuto 8.50) ".Intanto, primo finalista di questa edizione - continua a dubitare sulla sincerità della loro relazione. Ritiene che i due si siano riavvicinati perché in nomination.