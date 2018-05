Gf15, Filippo e Lucia si lasciano: «Mi spiace vederti così, ci abbiamo provato, ma non va»

Malgioglio attacca Filippo: ​«I cani si educano con amore non con la violenza»

Filippo Contri: «I cani vanno presi a calci». Ora rischia la squalifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aria di crisi nella casa del la prima coppia nata durante questa edizione del reality sembra essere scoppiata.si sono confrontati e si sono lasciati, a bordo piscina, di nascosto dagli altri, ma pur sempre sotto le telecamere e davanti a milioni di persone.«Mi sento veramente impotente - ha detto il ragazzo aIla giovane commessa romana in lacrime - Mi fa male vederti pensierosa e non sentirmi protagonista o partecipe dei tuoi stati d'animo. Ci abbiamo provato, è stato molto bello, però le cose non si possono inseguire, si devono attrarre specialmente all'inizio».Lucia ha solo ascoltato le parole del ragazzo con cui ha condiviso tutte queste settimane dentro la casa, ma da questa mattina ha cercato di isolarsi intristita.«La prima cosa che mi fa male è vederti combattuta e non poter cambiare questa situazione. Non fa nulla perché se una cosa non deve andare non deve andare. Se questi ostacoli sono più forti di quello che sta nascendo o che c'è, è giusto rispettarli. Non mi va che tu faccia finta di mandare giù il rospo per poi tornare ai tuoi pensieri iniziali. Per quanto 35 giorni siano pochi, noi sappiamo che sono tanti. È giusto che si prendano due vie diverse. Adesso se ci abbracciamo e facciamo finta di niente. Tu non devi stare male, questa è la tua esperienza. Basta».I due si sono avvicinati sin dalla prima settimana del programma. E hanno lottato contro i dubbi degli altri inquilini, convinti che Filippo volesse in questo modo, e con questa strategia, costruire una storia d'amore perché in