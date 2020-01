Gemma Galgani , malore in studio a Uomini e Donne . Tina Cipollari chiama il medico. Registrazione movimentata per Gemma Galgani. La dama piemontese avrebbe avuto un mancamento durante le riprese del Trono Over.

Leggi anche > Gianfranco Vissani scoppia in lacrime a Domenica In: «Non riesco a trattenermi, mi manca...». Mara Venier commossa

Leggi anche > Sandra Milo a Domenica In, dietro di lei avviene qualcosa di strano: «Sono spaventati...»

Come riporta Il Sussidiario.net, Gemma Galgani si è commossa per la performance di Massimiliano che ha imitato Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo. La dama si sarebbe emozionata talmente tanto da aver avuto un mancamento.

A quel punto, Tina Cipollari avrebbe chiamato il medico in studio, che avrebbe visitato Gemma stendendola sulla passerella.

Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA