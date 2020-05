Uomini e Donne, Gemma Galgani di nuovo a rischio crisi: Nicola Vivarelli sarebbe fidanzato con un'altra donna

Ultimo aggiornamento: 20:04

Doccia fredda in arrivo per Gemma Galgan i.(Sirius), corteggiatore diche sembra essere molto preso da Gemma sarebbe fidanzato. Le loro uscite, gli appuntamenti e gli sguardi sognanti della galgani starebbero per subire un brusco arresto.A dare la notizia è Biagio D'Anelli, che ha parlato di un Vivarelli fidanzato e di un piano architettato assieme alla madre e alla compagna per trarre vantaggio dalla popolarità che in questo momento lo caratterizza. Tutto ovviamente ai danni del programma di Maria De Filippi che sarebbe all'oscuro della relazione del giovane.Da subito il rapporto tra Gemma e Nicola ha destato scalpore per la consistente differenza di età tra i due, che è circa di 30 anni. La prima ad attaccare la Galgani, nemmeno a dirlo, è stata proprio Tina, ma Gemma è sempre sembrata molto presa da questo rapporto, dopo le numerose delusioni amorose registrare proprio nel programma. Pare però che potrebbe essere in arrivo l'ennesima.«Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda si è messo d'accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità (mi spiace) per Gemma», scrive D'Anelli in una Instagram stories.Chissà cosa diranno i due nelle prossime puntate a riguardo?