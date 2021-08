Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il seno rifatto a 71 anni. La foto che conferma le voci

Ormai è una certezza: Gemma Galgani si è rifatta il seno a 71 anni. Le voci che circolavano nei giorni scorsi sono state confermate dal titolo e dalle immagini della copertina del numero di Nuovo Tv: “Gemma ritocca il décolleté”. E poi: «Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina».

Il post della copertina, pubblicato su Instagram dal direttore del magazine Riccardo Signoretti, ha fatto il pieno di condivisioni in poche ore. Sotto la foto, numerosi commenti degli utenti sia ironici che critici: «Immaginate Tina (Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, ndr) che prenderà la notizia con pacata accettazione», si legge in riferimento alla rivalità tra le due. Altri ancora: «Rifatti il cervello» oppure «Fermatela», tra i commenti che vanno per la maggiore. E alcuni la difendono: «Ha fatto bene. La vita è una sola e se sentiva di farlo per stare meglio con se stessa ha fatto benissimo».