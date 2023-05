Natale al cinema con Pio e Amedeo: sui social l'annuncio del via alle riprese

Un cinepanettone tutto made in Puglia, con protagonisti Pio e Amedeo e la regia di Gennaro Nunziante. L'annuncio arriva proprio dai due comici foggiani che postano su Instagram una loro foto e un inequivocabile testo: “Finalmente si parte… oggi primo giorno di set! Ci vediamo a Natale al cinema”.

Per ora solo supposizioni, ma ci sono buone probabilità che il film venga girato in Puglia. Pio e amedeo, poi, invitano Gery Scotti ad andare a trovarli: un messaggio sibillino, a cui il presentatore risponde che purtroppo in quel periodo sarà in Lapponia. Non si esclude però che sia lui che qualche altro personaggio possano già essere stati ingaggiati per un cameo.