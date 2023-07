Emma insultata su Instagram: «Spacchi il palco? Per il peso». La risposta: «Togliete i social a questa gente. Fai schifo»

Vittima di body shaming, di insulti per il proprio fisico, di cattiverie gratuite. Emma Marrone risponde e la stories di Instagram nel giro di poche ore fa il giro del web. È successo tutto ieri tra i commenti del post nel quale la cantante salentina annunciava il doppio disco di platino per il suo ultimo singolo. Capita spesso, del resto, ad artisti e vip di ricevere insulti. E una donna le ha scritto: «Spacchi il palco, per il peso».

La risposta di Emma in una stories pubblicata poco dopo, riportando anche il commento offensivo della signora che l'aveva deliberatamente insultata. «Fai schifo».

Al di là dello sfogo, l'episodio è una denuncia verso le tante, troppe, cattiverie che diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo sono costretti a subire sui social, piazze virtuali ma con libertà (di offendere) sconosciute nel mondo reale.

Tra i commenti successivi, in tanti si sono schierati con la cantante salentina. E la sua storia ha fatto il giro del web in poche ore.