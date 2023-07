Emma Marrone festeggia in barca il doppio disco d'oro: «Due è meglio di uno. Grazie a tutti»

Generosa, coraggiosa, indipendente (fin dall’asilo), antidiva. Emma Marrone non si ferma proprio mai, neanche quando è in vacanza. Nelle ultime ore, la cantante ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcune foto mentre si gode un po' di relax con i suoi amici in barca sull'isola Palmarola. Ma le sorprese arrivano sempre quando uno non se lo aspetta. E lo sa bene Emma Marrone che in queste ore ha festeggiato la conquista del doppio disco d'oro.

Emma Marrone: festeggiamenti in barca

Il primo disco d'oro è arrivato da Mezzo Mondo, l’ultimo singolo di Emma Marrone, mentre il secondo da Taxi sulla Luna in duetto con Tony Effe e il duo di producer Takagi & Ketra. La cantante, nelle sue Instagram stories ha festeggiato con un bel brindisi in barca insieme ai suoi amici.

Poi, Emma Marrone, sul suo profilo Instagram ha anche pubblicato un post con due foto al mare e a corredo ha scritto: «Two is mej che one.

Grazie a tutti. Vi amo assai». In un’altra Instagram stories, invece, ha taggato tutti coloro che hanno lavorato insieme alla lei alla canzone.

Una bella emozione condivisa che la cantante e il duo di producer con Tony Effe, custodiranno sempre nel ricordo caldissima estate 2023.