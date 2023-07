Emma Marrone allontana un addetto alla security durante il concerto. I social si spaccano tra elogi e critiche. Lei spiega: «Non volevo la scorta». Il video

Ha chiesto a un addetto della security di non scortarla durante il concerto. Emma Marrone fa parlare di sé per un gesto, apparentemente semplice: voleva stare tra la gente. Ma qualcuno, sui social, non l'ha presa bene. E il pubblico si divide. È accaduto tutto un paio di giorni fa a Porto Rubino (il grande evento organizzato da Renzo Rubino sulle spiagge pugliesi) Festival del Mare a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. Durante il concerto, Emma si è lanciata tra il pubblico per cantare. Qui un addetto della sicurezza l'ha scortata. Ma lei ha indicato all'uomo di allontanarsi.

Sui social si apre il dibattito tra chi ritiene che abbia fatto bene, del resto voleva solo l'abbraccio dei propri fan, e chi invece pensa che abbia avuto una reazione sgarbata nei confronti dell'uomo, che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.

La difesa di Emma

«Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza, ho fatto le foto con loro e con tutte le persone che hanno portato nel backstage, amici, nipotini e figli.

Più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone. Era una situazione tranquilla. Quando ho deciso di andare tra il pubblico me li sono trovati indietro. Ho fatto quel gesto per farli andare via perché non era necessario. Ero tranquilla e mi faceva piacere fare le foto con le persone», ha spiegato Emma Marrone in risposta alle polemiche sul proprio canale Instagram.