Emma Marrone allontana l'uomo della sicurezza durante il concerto in Puglia

Ha chiesto a un addetto della security di non scortarla durante il concerto. Emma Marrone fa parlare di sé per un gesto, apparentemente semplice: voleva stare tra la gente. Ma qualcuno, sui social, non l'ha presa bene. E il pubblico si divide. È accaduto tutto un paio di giorni fa a Porto Rubino (il grande evento organizzato da Renzo Rubino sulle spiagge pugliesi) Festival del Mare a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. Durante il concerto, Emma si è lanciata tra il pubblico per cantare. Qui un addetto della sicurezza l'ha scortata. Ma lei ha indicato all'uomo di allontanarsi.