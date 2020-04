«La D'Urso deve morire». Le offese di Yari Carrisi su Instagram. «Il suo show cattivo e ignorante»

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La D'Urso deve morire». Lo ha scritto Yari Carrisi, il figlio primogenito di Albano e Romina Power, in una storia del suo profilo Instagram.Un posto che ha scatenato numerose polemiche soprattutto da parte dei numerosi follower della conduttrice che sono scesi in campo - a suon di post - per difendere la loro beniamina. La stessa difesa che ha messo in atto anche la sorella della conduttrice di Canale 5 Daniela D'Urso che ha commentato: «Dunque tu, figlio di albano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè le stai augurando la morte? Senza Parole». Post poi ripreso anche dalle stessa Barbara D'Urso che non ha commentato le parole di Carrisi.A stretto giro anche il chiarimento del figlio di Albano che è tornato a scrivere su Instagram: «È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio, ma è cattivo e ignorante. E si approfitta della gente e delle sventure delle persone, è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato nelle case d'Italia come un virus, è ora di chiudere il flusso negativo».