Concerti, sagre, eventi per i bambini: tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera in Puglia

Dalle sfilate alla musica sotto le stelle, passando per il Mercatino del gusto, le presentazioni dei libri e i concerti. Non manca nulla per divertirsi: ecco tutti gli eventi da non perdere questa sera, giovedì 3 agosto, in Puglia.

Lecce e provincia

All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto oggi (ore 21.30 - contributo associativo 7 euro) torna in scena il fortunato spettacolo “Io ti cielo – Frida Kahlo” di e con Aurelia Cipollini accompagnata sul palco dal cantautore Massimo Donno (voce e chitarra) e dal percussionista Francesco Pellizzari con voce registrata di Tomàs Acosta.

Penultimo appuntamento, oggi alle 21 nel Palazzo Sangiovanni di Alessano, con la prima sessione del Festival Muse Salentine che si svolge ad Alessano, grazie all’intuizione di Charles Adriaenssen, fondatore e presidente di “Outhere music”. Protagonista sarà il pianista Sergei Redkin.

Arriva alla terza giornata di festeggiamenti Birra e Sound a Leverano, il festival internazionale della birra, che quest'anno celebra i suoi 17 anni con un'edizione dedicata ai colori. Nell'area mercatale, 25mila metri quadrati impreziositi da luminarie e scenografie sensazionali, gli appassionati del mondo del beverage potranno assaggiare oltre 200 tipologie di birre differenti, tra bionde, scure, rosse, artigianali, fruttate, gluten free e chi più ne ha più ne metta.Grande attesa per gli eventi musicali di questa sera: sul palco mercatale si esibiranno gli Africa Unite, il gruppo più longevo e autorevole del reggae Made in Italy, che presentano le canzoni del loro ultimo album "Non è Fortuna" e alcuni evergreen dello storico repertorio. Sul palco pineta, invece, la musica a tutto ritmo dei Mascarimirì.

Una nuova imperdibile proiezione a La Terrazza del Cinema di Cantina Coppola, a Gallipoli. Oggi alle 21.30 sarà proiettato “Forever young”, ultimo film della regista Valeria Bruni Tedeschi.

Continua a all’Arena del Mare di Mancaversa, marina di Taviano, Pizza Village, l’evento che trasforma le piazze in un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione della pizza artigianale. Anche oggi, oltre al concerto di Cesko The Voice Armada, in campo quaranta pizzaioli ad alternarsi davanti ai 10 forni a legna.

Anche quest’anno il comune di Castrignano de’ Greci organizza, in collaborazione con ARCI Lecce, il Kascignana Festival che da oggi al 10 agosto crea un percorso di appuntamenti in cui musica, arte e tradizioni si uniscono per formare un ponte tra passato e presente. Il Kascignana Festival infatti è parte del progetto “Borgo del Contemporaneo” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU che mette l’accento sul borgo come punto d’incontro. Appuntamento nei giardini Unicef “Aylan Kurdi”. Si parte oggi alle 19 con l’incontro “Il lavoro delle tabacchine, strumento di emancipazione femminile nel Salento” in cui interverranno Luigi Del Giudice, Valentina Fragassi, Anna Caputo e Mario Lorubio. Il convegno introduce la mostra “Per tre foglie di tabacco” che mette insieme i dipinti e illustrazioni sulla storia delle tabacchine nel Salento.

Entra nel vivo il Mercatino del Gusto di Maglie. La manifestazione enogastronomica, in programma fino al 6 agosto, continua a raccontare il territorio pugliese, non solo attraverso il cibo, ma anche con tutto quello che gira intorno alla convivialità e allo stare insieme. In prima serata aprono le Masserie didattiche di Puglia con “Farina del mio sacco” a cura della Masseria Didattica “Nonno Tore” di Tricase: macinando il grano con il mulino a pietra si imparerà a riconoscere le caratteristiche delle diverse varietà di grano.

Alle 21 appuntamento in Corte dei Droso con “Dall’orto alla padella”: cosa coltivare nel mese di agosto? Cosa raccogliere tra orto e incolto? Come coltivare i nostri prodotti a km zero? Se ne parlerà intorno a una tavola imbandita con quanto di bello e buono offre l’estate; cooking show a sorpresa con assaggi di gustose bontà. Sempre alle 21 a Palazzo Romano il terzo laboratorio del Gusto Lab: “La strana coppia! Il fuoco e la poesia… della brace”: uno chef e una poetessa esperta di vini, una coppia bizzarra per raccontare la poesia che può emanare una brace. Carni e verdure sono un binomio perfetto, per questo tipo di cottura. E cosa abbinarci? Meglio il vino rosso o la birra? Con Barbara Politi in compagnia dello chef Alfredo De Luca e della sommelier Annamaria De Luca. Per le cene in Villa, ci si sposta idealmente in riva al mare, ma abbracciati dagli alberi di Palazzo Romano, con il ristorante “Aqua” di Porto Cesareo. La cucina, affidata al giovane ma già esperto Emanuele Frisenda e a Fabio Vulpitta, è focalizzata su una proposta ittica che non disdegna digressioni carnivore e vegetariane. In abbinamento selezione dei vini Conti Zecca di Leverano. Alle 22, nel cortile del Liceo Capece, appuntamento con Luca Bianchini e il suo ultimo libro “Le mogli hanno sempre ragione”. Dialogano con l’autore Leda Cesari e Alessandra Lezzi. Per il Gusto della poesia, nella corte di Palazzo Guido (alle 20) “Carouselambra” insieme a Francesco Aprile, Gionata Atzori, Sandra Branca Gianluca Garrapa, Carmine Lubrano, Egidio Marullo e Massimo Pasca. In piazza Tamborino alle 21.30 “Light Jazz Orchestra”: Franco De Donno alla batteria, Elio Cassarà alla chitarra, Marcello Lupo al basso, Antonio Ferrero al sax; special guest Carla Schiavano (voce).

Taranto e provincia

Da oggi a sabato 5 agosto all’Elephant Park di Ginosa marina (Ta) farà tappa il “Fish and Gin festival”, manifestazione itinerante e gratuita, nata dall’idea di alcuni bartender salentini, che porterà sul palco numerosi artisti. Nella prima serata, con apertura alle 20, si esibiranno la rock band Quadro, con la voce narrante di Federico l’olandese volante e la band Accasaccio.

Per la 26esima edizione dell’estate leporanese e in occasione dei festeggiamenti per il patrono, Sant’Emidio, questa sera in piazza Maria Immacolata, a Leporano dunque, il pubblico ritrova un beniamino ma forse si dovrebbe scrivere un mito della canzone italiana, Bobby Solo.

Oggi nuovo appuntamento alla Masseria Quis Ut Deus di Crispiano dove prosegue il Live Evo Festival. Sul palco il talento di Gegè Telesforo e il suo Big Mama Legacy live che si fonde con l’anima del blues e del jazz, riportando in vita l’energia e la passione delle formazioni dell’epoca d’oro della Blue Note Records.

Miss Castellaneta Marina festeggia 30 anni di attività oggi, a partire dalle ore 21, nella centralissima Piazza Kennedy di Castellaneta Marina, durante la serata di gala con la proclamazione delle vincitrici 2023 e la conduzione del presentatore Giuseppe Stigliano. Venti le concorrenti di questa edizione: diciassette di loro (di età compresa tra i 16 e i 21 anni) concorrono per il titolo di Miss Castellaneta Marina 2023; le altre tre (dai 13 ai 15 anni) concorrono per la fascia del concorso parallelo Miss Teenager per Venere d’Italia che, da regolamento nazionale, prevede che queste concorrenti giovanissime possano ottenere una fascia di merito come passepartout alle finali del concorso madre quando diventeranno sedicenni, senza passare dalle selezioni.

Bari, Bat e provincia

Questa sera, alle 21, Fossato del castello di Barletta si esibirà Fabri Fibra con una tappa del suo tour “Live Estate 2023”, durante il quale proporrà le sue canzone che hanno caratterizzato la scena hip-hop e rap degli ultimi vent’anni. Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra ha debuttato come solista con il nome d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album “Turbe giovanili”.

Il Centro Jobel, in via G. Di Vittorio, 60 a Trani, sarà il teatro di “Robin Hood”, ultimo spettacolo della rassegna itinerante per bambini e famiglie “Raccontando sotto le stelle”,

Al teatro Casa di Pulcinella, (Arena della Vittoria), per la rassegna “Felicità Adriatica”, saranno proposti due spettacoli: “Manoviva” e “Antipodi”. Il primo di Girovago e Rondella ha per protagonista un burattino fatto di cinque protesi di lattice sulle dita e trasformano la mano in un incredibile personaggio. Il secondo, della Compagnia Dromosofista, di e con Facundo Moreno, Rugiada Grignani, Grignani è un viaggio surreale, tra personaggi stralunati e minuscoli. Gli spettacoli (gratuiti) all’interno del programma “Le due Bari” saranno proposti alle 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30.

Nei pressi della suggestiva Abbazia di San Vito, nell’omonima frazione polignanese, per il Polignano a Mare International Jazz Festival il sassofonista argentino Javier Girotto si esibirà con il Sea Connection Trio, composto da ormato da Claudio Palana, Tommaso Pugliese e Federico Saccà. Evento gratuito.

Questa sera alle 21 sul Roof Garden del Cineteatro Radar, per la rassegna “Ritratti festival – sezione cineritratti” sarà proiettato il film “Seven Chances” di Buster Keaton. Ad animare il film muto ci sono le composizioni originali del sessantatreenne musicista e compositore americano Stephen Prutsman dirette da Alberto Maniaci, che al pianoforte guida l’ensemble residente del Ritratti Festival, per l’occasione composto da Lorenzo Rovati (violino), Martina Bonaldo (viola), Federica Del Gaudio (violoncello), Dunja Popovic (contrabbasso) e Rossana Quarato (flauto e ottavino). L’ingresso è libero.

Oggi alle 21, nella chiesa della Natività di Ns Signore, nel quartiere S. Pio a Bari, l’associazione Al Nour, vincitrice del progetto “Le due Bari”, finanziato con i fondi Poc Metro 2014-2020, proporrà con ingresso libero lo spettacolo musicale “To be or not to be… Bop”, con Andrea Gargiulo, Gianna Montecalvo, Silvana Kühtz.

Brindisi e provincia

Questa sera presso il locale “La Locura” di Erchie, dalle 21.30, si terrà il concerto di The Niro. Il cantante romano The Niro presenterà al pubblico il nuovo album “Un mondo perfetto”.

Questo pomeriggio, dalle ore 17,30 nella pineta di Eridano in via Betlemme a Brindisi, andrà in scena “Betta Caretta e gli amici della macchia”, l’ultimo appuntamento di teatro per bambini offerto alla comunità da Eridano Cooperativa Sociale e Spazio Mamme Brindisi.

Questa sera, alle 19, a Castello Imperiali a Francavilla Fontana, nuovo appuntamento con la rassegna “Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello” con protagonista Sergio Rizzo che dialogherà nel corso della serata con Vincenzo Sardiello.

“Si torna sempre dove si è stati bene”, recita un antico adagio e per questo Max Nocco, noto artista, musicista, scrittore e dj salentino, è tornato allo Zero Kitchen Bar di Latiano. Stasera, dalle 21.30, Nocco governerà piatti, puntine e dischi per un djset che si annuncia ricco, denso, vario e stimolante.

Venerdì ricco di appuntamenti a Mesagne. Alle 17.30 nei pressi della sede Avis in piazza IV novembre dalle ore 17,30 alle 21,30, è stata organizzata una serata di giochi ed intrattenimento per bambini. Lo spirito dell’iniziativa è di avvicinare soprattutto i giovani a questo gesto di grande valore e di estrema importanza soprattutto in questo periodo che vede diminuire il numero di donazioni, pur aumentando le necessità. Lo spettacolo d’intrattenimento avrà inizio alle ore 19 nei pressi della sede Avis di Piazza IV novembre e vedrà la partecipazione di due mascotte, un truccabimbi e un giocoliere. Alle ore 20 interverrà il clown che si sposterà nei pressi del piazzale della Chiesa Madre. Cambio di location e alle ore 19 due interessanti appuntamenti a Muro Tenente, dove si svolgerà il concerto di Massimo Zamboni dal titolo “La trionferà”. Prima del concerto, alle ore 19, sarà possibile fare una visita guidata del parco con l’ausilio delle guide che spiegheranno la storia dell’insediamento storico. Alle ore 21,30 avrà inizio il concerto di Zamboni.