In vacanza in Puglia: un martedì sera tra musica, concerti e buon cibo. Ecco cosa fare

Concerti, musica e cibo. Ancora una serata di eventi in Puglia quella di oggi martedì 3 agosto per chi è in vacanza o ha voglia di trascorrere una serata di svago dopo tanti mesi di restrizioni dovuti alla pandemia covid. Ecco cosa fare questa sera, sempre nel rispetto delle norme covid.

Montesano

Oggi il cortile di Palazzo Bitonti in Piazza IV Novembre a Montesano Salentino, ospita la presentazione di “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” di Pinuccio (Mondadori). L’appuntamento è per le 20.30. L’incontro, introdotto dal sindaco Giuseppe Maglie e moderato da Luciano De Francesco, rientra nella rassegna Palazzo D’Autore, realizzata dal Comune di Montesano Salentino. Posti limitati e prenotazione consigliata al 344-3489300.

Maglie

Entra nel vivo il Mercatino del Gusto di Maglie. La manifestazione enogastronomica che porta nelle strade e nelle piazze il meglio dei prodotti e della cucina pugliese. La terza serata propone tre appuntamenti clou, accendendo i riflettori sul tartufo, l’olio e la cucina elegante della chef Maria Lanzillotti. L’approfondimento culinario di “Gusto Lab”, sarà curato dal ristoratore Giuliano Borgia. Il titolare del ristorante di Otranto “Al tartufo”, parlerà di questo profumatissimo alimento presente anche nel Tacco d’Italia, e del suo originale impiego declinato nella cucina salentina. Un focus anche sul giusto abbinamento con i vini. Conduce Tony Augello. Ospiti l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi e lo storico Gino L. Di Mitri, (dalle 21.30, Liceo “Capece”, ingresso su prenotazione). A Palazzo De Marco, invece protagonisti della Cena in villa, invece, i piatti di Maria Lanzillotti, chef di “Casale Ferrovia”, intimo ed elegante ristorante a due passi dalla stazione ferroviaria di Carovigno. Selezione vini a cura della Cantina Candido. Presenta Francesco Zompì (Palazzo De Marco, via Ospedale 23; solo su prenotazione).

Alle 21, in piazza del Frantoio ipogeo, largo invece a Tarantarte con il suo “Gusto Folk”. Il titolo del libro che sarà presentato alle 23 al Liceo Capece sarà “Il pelo nell’olio”.

A seguire, “Tirar Tardi” con le chiacchiere degli ospiti del Mercatino e i cocktail di Michele Di Carlo (per info e prenotazioni 380.1931680; prenotazioni anche on-line su pickeat.it). Per Salento Jazz, la musica d’autore dai balconi di Piazza Aldo Moro, ci sarà, questa sera, a partire dalle 21,30, l’Alessandro dell’Anna Quintet, con Alessandro Dell’Anna (tromba), Dario Stefanizzi (sax), Filippo Galbiati (piano), Andrea Esperti (contrabbasso) e Antonio De Donno (batteria).

Gallipoli

Al castello di Gallipoli proseguono “I martedì della Taranta”. Oggi (doppio turno alle 19.30 e alle 21.30, ingresso a 7 euro, info 0833-262775) tornano le voci ancestrali e i canti del gruppo Semisparsi. Sul palco Mino “Cavallino” Giagnotti (voce e tamburello), Valentina Mazzotta (voce narrante e chitarra), Erica Giagnotti (danza, canto e tamburello) e Mauro De Filippis (fisarmonica).

Ginosa

Inizia oggi la piccola ma grande tournée di Peppe Barra nel Salento. Piccola perché sono solo tre le località toccate dal nuovo spettacolo “Non c’è niente da ridere”: questa sera a Ginosa (piazzale Padre Pio), domani a Taranto (villa Peripato), giovedì a Fasano (Minareto) secondo il calendario preparato dal Teatro pubblico pugliese che distribuisce un cartellone di “estive” a comuni aderenti e amici. Ed è insieme grande, questa tournée, perché riavvicina l’artista napoletano a quel mare di amici che ha visto crescere intorno a dismisura mentre toccava in tutti questi anni le coste del Salento (e il suo retroterra, si capisce).

Roca

L’omaggio a Charlie Parker, scomparso sessantasei anni fa, sarà al centro del primo concerto della penultima giornata del Locomotive Jazz Festival, con la direzione artistica di Raffaele Casarano. L’appuntamento è per stasera alle 21 sul palco dell’Area Archeologica di Roca e Grotta della Poesia. Protagonisti saranno il sassofonista Rosario Giuliani e il pianista Pietro Lussu, che percorreranno un viaggio nell’immaginario e nella poetica di Charlie Parker celebrandolo tramite il loro ultimo album “Tribute to Bird”.