Concerti, sagre e teatro all'aperto: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Musica tradizionale, dj set, aperitivi al tramonto e ancora cover band e teatro all'aperto: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera - mercoledì 24 agosto - in Puglia

Lecce e provincia

Oggi e domani le ultime due serate della Notte della Taranta itinerante, stasera a Sternatia con l’Unzapzap Bif Band e il Canzoniere Grecanico Salentino, e domani a Martano, ultima tappa del percorso, con un ospite d’eccezione: il rapper Marmo (che è originario proprio di Martano) insieme ai Taranters, gruppo di giovani studenti dell’istituto Salvatore Trinchese che ha sviluppato all’interno del progetto Matria insieme alla Regione Puglia uno spettacolo partendo dalla valorizzazione del griko, lingua minoritaria.

Continuano ogni giorno (dalle 18:30 - ingresso libero) gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Oggi appuntamento con Radio Pink Floyd: la storia della band britannica sarà raccontata dalla voce dell’attore Massimo Colazzo e dai vinili del dj Max Nocco.

Stasera alle 21:30, il Barroccio di Lecce ospita una tappa del “Festival Echoi” con: Annalisa Orlando, Alina Wunderlin, Dzafer Dzaferi e Teodor Rusu. Quest’anno arriva il quartetto di musicisti composto da Annalisa Orlando al pianoforte, Alina Wunderlin soprano, Dzafer Dzaferi al violino e Teodor Rusu al violoncello.

Si raccontano i sogni di riscatto e di rinascita che ispirarono le lotte contadine dell’Arneo negli anni ‘50, stasera alle 21 a Nardò, nell’Orto botanico (Villa comunale) adiacente al Castello degli Acquaviva. “Memorie d’Arneo”, è lo spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Fabrizio Saccomanno e Fabrizio Pugliese, con musiche composte dal violoncellista Redi Hasa ed eseguite dal vivo da Marco Schiavone, con la produzione di Ura Teatro, che con la tappa neritina chiude un percorso di quattro appuntamenti proposti nel corso dell’estate anche alle comunità di Copertino, Campi Salentina e Carmiano.

Brindisi e provincia

Questa sera alle ore 20, nel Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono" del museo Maac di Ceglie nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto”. Ospite Franco Arminio con il libro “Studi sull’amore” edito da Einaudi, intervistato dalla professoressa Maria Carla Maggiore.

Questa sera alle ore 21, il gruppo musicale dei Radiodervish terrà un concerto in Piazza Orsini del Balzo Mesagne: “No time no space” è l’omaggio all’indimenticabile Franco Battiato – all’uomo oltre che al musicista – scomparso a maggio 2021.

Taranto e provincia

Davide Berardi torna a suonare nella sua Crispiano nell’ambito del “Festival delle 100 Masserie”, stasera alle 21 a Villa Falcone. L’esibizione dell’artista crispianese, nel teatro all’aperto di Villa Falcone, è stata fortemente voluta dalla nuova associazione culturale “Cè ttèatre” e dall’Amministrazione comunale del Comune tarantino. Sarà questa l’occasione per presentare il suo ultimo album, “Odissee Metropolitane”. Un omaggio ai piccoli che, pur senza riflettori puntati addosso, ogni giorno combattono battaglie per realizzare i propri sogni, dai più semplici ai più complessi.

Al Blacksmith pub di Crispiano questa sera tocca ai Terremoto Litfiba Tribute Band, una delle cover band più longeve nel panorama cover Litfiba in Italia con un repertorio dei brani della Band di Piero&Ghigo chiamato “Tutti i Gironi”. La serata avrà inizio alle ore 22 con ingresso libero.

Bari e provincia

Appuntamento alle 19 di oggi presso il Teatro Comunale Piccinni di Bari con una nuova tappa del “Bari Piano Festival - Risuona la città”. Questa sera andrà in scena il concerto di Serena Valluzzi, Giancarlo Simonacci e Sun Hee You con la partecipazione del soprano Maria Elena Romanazzi: sarà una Maratona pianistica, dal Novecento ad oggi. Con le musiche di Ravel, Debussy, Albeniz, Cage, Shostakovic, Vacchi, Chin, Hyung-Ki Joo e Kapustin.

Proseguono gli appuntamenti a Rutigliano della rassegna “Finestre a Sud Est / Affacciati a Rutigliano”, in programma fino al 18 settembre. Questa sera (ore 21), presso l’Istituto Comprensivo “Settanni-Manzoni” (Corso Cairoli, 10), sarà la volta di Emanuela Aureli con la stand-up comedy “Ce la farò anche stravolta”. La nota imitatrice, personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente dal bravissimo chitarrista Giandomenico Anellino. Ingresso a pagamento. Posto unico senza assegnazioni € 10.

Continuano in Piazza Garibaldi a Castellana Grotte gli eventi del calendario estivo, promosso e organizzato dal Comune, con la direzione artistica di Pino Savino. Questa sera (ore 21) tappa del live di Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet - Archi e Frecce. Per i trent’anni di carriera, il cantautore rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, dal chitarrista e bassista Michele Cusato e dal batterista-percussionista Maurizio Di Tollo.