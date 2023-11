"C'è ancora domani", Paola Cortellesi in sala

Al suo esordio come regista nel film "C'è ancora domani" che è uscito in tutte le sale italiane il 26 ottobre e ha già sbancato tutti i botteghini conquistando il biglietto d'oro 2023 e classificandosi come film italiano più visto con oltre un milione di spettatori, l'attrice Paola Cortellesi è stata in Puglia per incontrare gli spettatori in occasione di alcune proiezioni del suo lavoro insieme con un'altra protagonista del film, l'attrice Emanuela Fanelli.

Doppio appuntamento

Paola Cortellesi è stata prima all'andromeda di Brindisi e poi al Multicinema Galleria di Bari.

Nel cast di "C'è ancora domani" figurano anche Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Giorgio Colangeli.

Nel film, Paola Cortellesi è Delia, moglie di Ivano (Valerio Mastandrea), padre padrone, madre di tre figli. L'unico suo sollievo è l'amica Marisa (Emanuela Fanelli). Finché l'arrivo di una lettera misteriosa le darà il coraggio per rovesciare la realtà e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.