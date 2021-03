Belen, il post contro Pio e Amedeo (e Stefano De Martino): «La saponetta per sciacquarsi la bocca»

Belen Rodriguez risponde per le rime a Pio e Amedeo. I due comici, ospiti ieri sera della prima puntata di Amici di Maria De Filippi, approfittando della presenza in studio di Stefano De Martino hanno scherzato sulla seconda gravidanza della showgirl argentina. Belen, oggi, ha pubblicato su Instagram la foto di una saponetta (griffata Chanel) scrivendo: «Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca».

APPROFONDIMENTI AMICI Amici, Pio e Amedeo e la battuta a Stefano de Martino su Belen:... ZONA ROSSA Belen, torta e balli per il compleanno della sorella. Fan furiosi:... CANALE 5 Belen, vestito trasparente a C'è posta per te. I fan:... CANALE5 C'è Posta per Te, Luciana Littizzetto show con Maria De... MILANO Fabrizio Corona in carcere, l'ex fidanzata Belen: «Ha...

Belen, torta e balli per il compleanno della sorella. Fan furiosi: «Te ne freghi del Covid». Lei reagisce così

La battuta di Pio e Amedeo

Impossibile non associare questa frecciatina al siparietto andato in onda ieri sera su Canale 5. Pio e Amedeo, infatti, prima hanno finto di non sapere che il padre del bebè in arrivo non fosse Stefano De Martino, poi hanno preso di mira il nuovo compagno di Belen: «Come si chiama? Antonino Spinal... Ma poi ti sei fatto fregare da un parrucchiere, potevi farlo uno shampoo anche tu». De Martino, padre del primo figlio dell'argentina, non si è dissociato da quelle battute, limitandosi a un "no comment": «Con loro è un lavoro cercare di non ridere, mi trattengo per non offendere nessuno». Oggi Belen invita qualcuno a sciacquarsi la bocca. Ed è facile intuire a chi si riferisca.