Alessandra Amoroso e lo stop alla musica dopo il megaraduno: «I fan mi hanno salvato la vita»

«Provo già un po' di nostalgia dei miei fan. Io mancherò a loro e loro mancheranno a me».parla così a una decina di giorni di distanza daldel 20 luglio scorso a Roma, quello che ha segnato l'ultima esibizione sul palco prima di prendersi unaannunciata dagli impegni musicali.La cantante salentina, 33 anni, aveva già annunciato qualche tempo fa di volersi fermare per un po': «Ho bisogno di riposare e prendermi del tempo per la mia famiglia e per me stessa». Dopo dieci anni decisamente intensi, iniziati con la vittoria ad Amici,ha deciso di prendersi una pausa. Non prima, ovviamente, di aver salutato come si deve i fan, con l'evento al Cinecittà World. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni,ha raccontato: «Si dice spesso e sembra un luogo comune che ‘l’amore cambia le cose’. Questa volta è vero, mi hanno salvato da un periodo difficile dopo la morte di mia nonna e alcuni altri problemi». Lo riporta anche TvZap.Il futuro ritorno alla musica, assicura, servirà anche a rimodulare i tempi e la routine quotidiana: «Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Non voglio fare più niente di corsa. In futuro quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta». Intanto, in piena estate, la cantante si concede giornate di relax in famiglia, con l'immancabile fidanzato. Alla faccia delle voci di crisi tra i due...