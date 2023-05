Al Bano compie gli anni, gli auguri di Emiliano: ​«Buon compleanno Al Bano! È tuo il sorriso che sa di felicità!»

«Buon compleanno Al Bano! È tuo il sorriso che sa di felicità! Ti vogliamo bene!». Con queste parole, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto fare gli auguri per gli 80 anni ad Al Bano. Ecco allora che il governatore non ha voluto mancare in questo giorno importante per ricordare il grande artista di Cellino San Marco.

Intanto lo spettacolo all’Arena di Verona andrà in onda il 23 maggio su Canale 5. Tanti gli ospiti che omaggeranno il cantante: Ricchi e Poveri, Renato Zero, Iva Zanicchi, Umberto Tozzi, Arisa. Immancabile anche la famiglia, con i figli Romina jr. e Cristel, Yari, Jasmine e Albano jr.