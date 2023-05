Al Bano, la confessione: «Ho pensato di farla finita dopo Ylenia, ma la fede mi ha salvato. Il rimpianto? Il duetto con Michael Jackson»

«Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva: “Al Bano eliminati. Al Bano falla finita”». È uno dei passaggi più significativi dell'intervista-confessione di Al Bano al Corriere della Sera di Aldo Cazzullo in cui ripercorre uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita. Che ha raccontato di aver pensato al suicidio «ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda. Mi sono detto: chi sei tu per giudicare Dio? Ricordati che anche Lui ha perso un figlio».

Il cantante di Cellino San Marco fa un resoconto della sua vita ed è inevitabile il passaggio in cui ricorda la figlia scomparsa. Dando una sua spiegazione, dicendo di aver ricostruito quella notte ora per ora. «Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò: non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse “io appartengo alle acque”, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi, e nuotava a farfalla». Ma il Mississippi non perdona, dice con amarezza Al Bano. «Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così».

Il duetto con Michael Jackson

Al Bano poi conferma di avere una relazione con Loredana Lecciso e ricorda i difficili inizi della sua carriera. Il trasferimento a Milano, l'incontro con Adriano Celentano («gli sarò sempre grato») chiudendo poi con un rimpianto: un duetto mancato con Michael Jackson: «Mi copiò una canzone. Mio figlio Yari mi avvisò: papà, Will you be there è identica ai tuoi Cigni di Balaka! Finimmo in tribunale. Ci accordammo per un grande concerto di beneficenza all’Arena. Aveva già pagato le spese, quando morì. Al Bano& Michael Jackson: è il mio grande rimpianto».