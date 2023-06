Maturità 2023, pubblicate le commissioni d'esame e i commissari esterni anche per la Puglia

Esame di maturità 2023, pubblicate le commissioni d'esame. Il Ministero dell'Istruzione aveva annunciato per oggi i nomi dei commissari esterni e questi sono stati pubblicati sul sito. In attesa che l'ufficio scolastico regionale della Puglia divulghi il documento finale, è comunque possibile cercare la commissione d'esame tramite il portale del Miur.

Commissione d'esame maturità, come cercare i nomi

Su questo portale (clicca qui per accedere) è possibile, indicando semplicemente la provincia, il percorso e l'indirizzo, trovare la commissione d'esame per tutte le classi, anche per quelle pugliesi, chiaramente.