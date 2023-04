Vacanze 2023, dove andare? La classifica con le migliori destinazioni: tante sorprese, c'è anche un'italiana

Oltre mezzo milione di viaggiatori provenienti da 178 paesi ha votato per le migliori destinazioni europee 2023. Il sito specializzato “European best destinations” ha stilato una classifica con le 10 destinazioni più votate (su oltre 400 destinazioni) insignite del titolo di "Best European Destinations 2023". E ci sono grandi sorprese, nella top ten anche un'italiana insospettabile.

Scopri le migliori destinazioni europee e qualche consiglio per un anno che si prevede eccezionale per il turismo nelle schede.