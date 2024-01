Il primo ascolto. Ieri i giornalisti accreditati per l'edizione numero 74 del Festival di Sanremo - in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio - hanno ascoltato in anteprima insieme agli addetti ai lavori le 30 canzoni in gara nella città dei fiori. E' la prima volta che Amadeus, alla sua quinta conduzione, sceglie di allargare la cerchia di coloro che possono ascoltare i brani in gara.

Grande successo anche per i brani "mande in Puglia". Sul palco dell'Ariston infatti grande attesa per Negramaro, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Diodato e Maninni.