Puglia, ecco i Riti della Settimana Santa: il calendario delle processioni

Tornano i Riti della Settimana Santa in Puglia con un ricco programma di eventi religiosi in molti Comuni. A cominciare da Taranto dove le due processioni che si susseguono il Giovedì e il Venerdì Santo, promosse dalle storiche confraternite della città, quella dell’Addolorata e San Domenico e quella del Carmine, restano tra le più suggestive e partecipate. A Gallipoli nel Salento è tutto pronto per le processioni quella dei Mister del Venerdì Santo detta anche processione “de L'Urnia” e quella della notte del sabato santo, processione della Desolata con i Cristo morto.

Vediamo tutti gli appuntamenti dei Riti della Settimana Santa in Puglia.

Scorri le slide