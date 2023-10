Fedez è stato ricoverato nella giornata di ieri in ospedale per un'emorragia interna causata da due ulcere. A spiegare cosa è accaduto è il chirurgo Massimo Falconi che si occupò dell'intervento di rimozione del tumore al pancreas. Secondo il medico, infatti, si tratta di un evento raro, non è una ricaduta della malattia e non si esclude che possa ricapitare.

Ecco cosa ha rivelato il chirurgo in merito.