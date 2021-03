Covid, la polemica: per Zullo (FDI) inutilizzati 2 milioni per aumentare i test in Puglia

«Pochi tamponi fatti ma spesi 2 milioni per macchinette di lettura che restano in deposito». La dura accusa contro la Regione Puglia è del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, che ha presentato un'interrogazione per conoscere lo stato dei fatti.

«Il governo Conte - con decreto 137 del 2020 - aveva stanziato per la Regione Puglia per implementare il sistema di ricerca della positività al Covid. La cifra sarebbe servita per acquistare 120 macchinette per la lettura in chemiluminescenza dei tamponi rapidi antigenici che sarebbero rimaste ferme in deposito». Zullo è convinto che la diffusione del coronavirus che ha portato la Puglia a diventare zona rossa è dovuta anche ai pochi tamponi che sono stati e vengono fatti.