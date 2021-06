Vaccini, Lopalco: «Dosi a tutti gli studenti prima di tornare a scuola». In estate addio alla mascherina

Campagna vaccinale per i giovanissimi, a partire dai "fragili" in fascia di età 12-16 anni. Ma nei programmi della Regione Puglia in estate c'è l'immunizzazione di tutti gli studenti di medie e superiori in vista di un nuovo anno scolastico in presenza. Già dalle prossime settimane, tuttavia, potrebbe cadere l'obbligo della mascherina. Almeno all'aperto. Per le vaccinazioni in farmacia, invece, c'è da attendere la fine di giugno. E per i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati