Persone sui binari verso Bari: treni regionali da e per Lecce in ritardo. Caos in Puglia

Treni in ritardo o cancellati in Puglia per la presenza di alcune persone sui binari all'altezza di Bari Santo Spirito. Tutti i collegamenti dal capoluogo di regione verso Sud sono al momento in ritardo e un paio sono stati persino cancellati. Sono saltati dei collegamenti da Lecce per Fasano e per Barletta.

L'Intercity delle 15.09 da Bari Centrale a Lecce, invece, è in ritardo di 43 minuti. Al momento risultano non partiti altri collegamenti da Bari verso Lecce (16.02, regionale) e Barletta (16.10, regionale). Risulta non partito anche l'Intercity per Roma Termini (16.05).

La presenza di persone sui binari sarebbe da ricondurre al Cara di Bari.