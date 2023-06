Non esistono più i voli low cost, e anche i treni non se la passano meglio. La lunga estate carissima (oltre che caldissima) non risparmia i turisti che scelgono il trasporto su rotaia. E la Puglia non fa eccezione, anzi. E se è vero che le compagnie aeree hanno ormai abbandonato la linea dei voli a pochi euro (Ryanair lo ha annunciato qualche settimana fa, entrando in una nuova fase, con prezzi comunque contenuti rispetto alle compagnie di bandiera), i rincari riguardano un po’ l’intero comparto dei trasporti. E delle vacanze. Secondo il Codacons il costo dei treni è già aumentato del 6%, in totale, ma su un singolo biglietto si può raggiungere anche un +9%. Vale così anche per i trasporti da e per la Puglia? Difficile dirlo con certezza, ma facendo una simulazione dell’acquisto di un biglietto da e per Bari o Lecce, il costo sembra più alto rispetto alle ultime estati. Ma soprattutto: prenotando oggi una vacanza per agosto, una famiglia del Nord, con due adulti e due bambini, che vuole arrivare in Salento arriverebbe a spendere almeno 700 euro in totale tra andata e ritorno.

Trenitalia ha lanciato la campagna estiva, incrementando la frequenza di alcune tratte, sia tra quelle a lunga percorrenza (dal Nord verso Sud e viceversa), sia tra quelle interne alla stessa regione. Particolare rilevanza ai viaggi da Bari per la Valle d’Itria, che in questi mesi è sicuramente meglio collegata al capoluogo di Regione. Anche da un punto di vista interno, i collegamenti per Alberobello e Locorotondo, mete turistiche in grande espansione, hanno rappresentato un tallone d’Achille per la Puglia. E il regionale veloce che da Lecce va a Bari al mattino per l’estate si fermerà anche a Monopoli, per mettere meglio in collegamento la cittadina sull’Adriatico al Salento. Al contempo Italo ha lanciato un piano di tratte per il Salento (da Bari in giù si viaggia in bus, ma c’è la possibilità di arrivare direttamente a Otranto e Gallipoli senza dover fare cambi).

I prezzi

Il nodo sui trasporti a lunga percorrenza, invece, è il prezzo. Vi sono delle eccezioni, è chiaro. E i prezzi variano di giorno in giorno, mantenendo però una certa “stabilità”. Per arrivare in Salento da Milano in un weekend di luglio (nel grafico a corredo del pezzo sono state prese in esame delle date a metà luglio e a metà agosto che potrebbero essere “appetibili” per i turisti) servono almeno 88,50 euro a persona. E il prezzo - si dirà - per quanto non basso non è neppure da capogiro. Il problema, che torna ricorrente nel corso di tutte le simulazioni, è che la soluzione più economica spesso è scomoda. E cioè: per viaggiare da Milano a Lecce senza dover cambiare il treno in corsa e in un tempo inferiore alle undici ore, quindi scegliendo una freccia, servono almeno 119 euro. Ne servono, invece, 126 per fare nello stesso weekend di luglio un viaggio in direzione opposta da Bari (e quindi verso Milano). Anche qui: 78,65 euro ma sempre a patto di viaggiare per oltre dieci ore e passando da un Intercity a un regionale veloce (al Nord, chiaramente).

Ad agosto non va meglio. Il costo, nella settimana che precede Ferragosto, è più o meno lo stesso. Fermo restando che l’anticipo della prenotazione, in questo caso, sarebbe più che congruo: quasi due mesi. Eppure per viaggiare da Torino a Lecce servono 98,90 euro, da Milano a Lecce ne bastano 88,50. Prezzi non da capogiro, come già detto, ma destinati ad aumentare nelle prossime settimane, quando i posti saranno di meno.

Un discorso a parte merita Roma. Con Trenitalia sempre piuttosto economica. Un romano che vuole arrivare a Bari lunedì 7 agosto spenderebbe, prenotando oggi, meno di 20 euro. Unica avvertenza d’uso (ma è così un po’ per tutte le destinazioni): sempre meglio controllare i tempi di viaggio. Da Roma a Lecce, sempre lunedì 7 agosto, potrebbero bastare 31,90 euro. Ma a patto di fare un cambio e di viaggiare, in totale, per nove ore e due minuti (compreso il tempo di attesa in stazione tra un treno e l’altro).