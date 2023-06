Gli italiani hanno paura di volare. Ecco quali sono i timori più comuni

Perdere il volo, smarrire il bagaglio, non trovare il passaporto o suonare quando si passa ai controlli di sicurezza sono le paure più comuni delle persone in aeroporto.

Mentre il rumore, lo spazio insufficiente per le gambe e le turbolenze sono le cose che preoccupano di più in aereo. Insomma otto italiani su dieci hanno qualche paura quando devono volare. Almeno secondo Jetcost, motore di ricerca di voli e hotel, che ha condotto un'indagine sulle esperienze di viaggio degli italiani. Sono state intervistate 3.000 persone di età superiore ai 18 anni, che hanno viaggiato almeno una volta negli ultimi due anni.

Inizialmente è stato chiesto a tutti se l'esperienza di viaggio in aereo, dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione, fosse di loro gradimento: sette su dieci hanno dichiarato di aver apprezzato l'esperienza complessiva (69%). In seguito è stato chiesto a tutti gli intervistati se avessero qualche timore nel viaggiare in aereo in generale, e il 78% ha risposto di sì.

